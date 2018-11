%%%Isobar geht mit Glenmorangie auf Schnitzeljagd%%%



Die Dentsu-Tochter Isobar hat für den schottischen Whisky-Hersteller Glenmorangie eine interaktive Entdeckungs-Tour entwickelt und realisiert. Die Glenmorangie Whisky Challenge 2018 ist nach dem Prinzip einer Schnitzeljagd angelegt.





Die Challenge besteht aus einer Website, die in Form einer Spherenmap gestaltet ist - mit Wissenswertem zur Herstellung und der Tradition von Glenmorangie sowie zur den verschiedenen Produkten von der Whisky-Marke. Ein Gyroskop-Senor ermöglicht eine nutzerfreundliche Novigation mit dem Mobilegerät, indem er auf die Bewegung des Gerätes reagiert.







Der Nutzer kan verschiedene Gegenstände rund um Glenmorangie anklicken, die Hinweise auf die Antworten der sieben Quizfragen geben. Werden diese richtig beantwortet, bekommt der User einen Rabatt-Gutschein für den Online-Shop.







"Auf grundsätzlich einfache, aber sehr wirkungsvolle Art und Weise führen wir den User spielerisch und aktiviert an Glenmorangie heran und schaffen eine neue Ebene der Identifikation mit dem Produkt. Die Challenge macht wirklich Spaß und Emotionen bleiben bekanntlich länger im Bewusstsein als alles andere", erklärt David Trynogga, UX Senior Strategist bei Isobar, die Kampagne.



Christoph Schmidt, Marketing Manager LVMH Spirits, fügt hinzu: "Für die Glenmorangie Whisky Challenge 2018 haben unser langjährigen Partner Carat Hamburg für den Bereich Media und Implementation und Isobar eine innovative und unterhaltsame Lösung gefunden. Nun sind die User der Challenge aufgefordert, mit uns in die spannende Welt des Whiskys einzutauchen - und sich am Ende selbst vom Geschmack von Glenmorangie zu überzeugen."