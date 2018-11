%%%Wie sich Avantgarde für internationale Bewerber attraktiv macht%%%



Das Münchner Office von Avantgade verteilt sich über mehrere Ebenen. Durch spezielle Bodenbeläge wird der Schall gedämpft, um ein angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen (Foto: Avantgarde)

Der War of Talents tobt in allen deutschen Städten. Die Münchner Agentur für Markenerlebnisse Avantgarde bringt sich gerade mit einer Online-Kampagne und ihrem Angebot, das vor allem Vertreter der Generationen X, Y und Z anspricht, auch bei internationalen Bewerbern ins Gespräch.

Avantgarde bietet in der Isar-Metropole neben attraktiven neuen Standort auf dem ehemaligen Pfanni-Werksgelände in der Nähe des Ostbahnhofs auch mit Austauschmöglichkeiten mit den internationalen Büros in Dubai, London, Shanghai, São Paulo, Wien und Zürich an. Ferner gibt es einen kleinen Bauernhof, wo Schafe und Hasen grasen, auf dem Dach – eine Oase der Entspannung mitten in der Großstadt. Außerdem locken flexible Arbeitszeiten, Überstunden-Ausgleichsmodelle und diverse Agentur-Events wie Partys auf der Dachterrasse mit Pool oder in der Kantine und Bar mit eigenem Barista.

Zuletzt haben die Münchner eine Online-Recruiting-Kampagne gestartet, die gezielt Millennials in ganz Europa anspricht und zudem auf den Social Media-Kanälen der Agentur läuft. "In Deutschland gibt es einen harten 'War of Talents'. Innerhalb der EU gibt es Staaten mit einer hohen Jugend-Arbeitslosigkeit. Die jungen Leute aus dem Ausland wissen, dass sie bei uns internationale Karriere machen können", sagt der Avantgarde-Gründer Martin Schnaack. 2017 stellte die Agentur zum Beispiel eine 23-jährige Portugiesin ein. Nun geht sie nach China. Diese Möglichkeit gibt es für alle Mitarbeiter, sie wird allerdings überwiegend von internationalen Teammitgliedern wahrgenommen. Die Investition in den Bereich Human Ressources ist nur einer von vielen Wegen, die Avantgarde beschreitet, um sich auf die Zukunft einzustellen.

