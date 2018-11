%%%Clio Health 2018: acht Medaillen für Deutschland %%%

Am Mittwoch-Abend (28. Nov. 2018) wurden die Clio Health Awards 2018 in New York vergeben. Ingesamt 152 Clio wechselten den Besitzer, davon gingen acht nach Deutschland – zwei davon an den deutschen Nachwuchs. Die 152 Medaillen teilen sich in acht Grand Prix, 23 x Gold, 47 x Silber und 74 x Bronze aus. Für Deutschland gabe es viermal Gold sowie viermal Bronze.







Je zweimal Gold sicherten sich BBDO Germany und Serviceplan. Die Omnicom-Tochter holte zweimal Edelmetall mit "Miguel" aus der 'Remember Me'-Kampagne. Das Kampagnen-Piece für Alzheimer Research wurde in den Kategorien Out of Home sowie Print ausgezeichnet. Serviceplan nahm zweimal Gold für 'Making the World accessible, Dot by Dot' für Dot in den Kategorien Innovation und Design. Je einmal Bronze bekamen Heimat und Grabarz & Partner. Die Hamburger Agentur Grabarz & Partner wurde für 'Sound of Summer' für die Deutsche Lebens- und Rettungsgesellschaft (DLRG) in Audio ausgezeichnet. In der Kategorie Print Technique sicherte sich die Berliner Agentur Heimat Bronze für 'Woman' für die Deutsche Krebshilfe/arbeitsgemeinschft Dermatologische Pävention. Die Arbeit ist Teil der German Cancer Aid-Kampagnen 'Black Spot'.







Für die Miami Ad School Europe gab es beim Nachwuchs-Wettbewerb zweimal Bronze. 'Facebook Messenger's Blood Type Bots' für Facebook bekam einen Clio in Student/Digital/Mobile und 'Nivea Whenever' für Nivea wurde in Student/Integrated Campaign ausgezeichnet.