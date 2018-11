%%%Zum goldenen Hirschen mischen für die SV SparkassenVersicherung Realfilm mit Comicszenen %%%



In der neuen Imagekampagne der SV SparkassenVersicherung setzt Zum goldenen Hirschen Unglücksfälle in Szene (Foto: Zum goldenen Hirschen)

Die SV SparkassenVersicherung ist auf den Pfaden von Filme wie 'Space Jam', 'Mary Poppins' oder 'Falsches Spiel mit Roger Rabbit' unterwegs. Im Rahmen der neuen Imagekampagne unter dem Motto 'Damit was passiert, wenn was passiert.' lässt der Versicherer aus Stuttgart ein Feuerwerk an skurrilen Schadensfällen mit einem Mix aus Realfilm und Comic abbrennen. Zum Einsatz kommen ab dem 29. November 2018 ein Kino-Spot sowie OOH-, Digital- und Social Media-Maßnahmen. Verantwortlich für die Kreation ist Zum goldenen Hirschen Stuttgart.

Für die Umsetzung hat sich die Agentur gemeinsam mit e+p-Films Verstärkung aus Hollywood an Bord geholt: Die Regie und FX-Koordination übernahm Ismail Acar, der jahrelang für George Lucas’ ILM gearbeitet hat und an Blockbustern wie Harry Potter, Krieg der Welten, Star Wars und Fluch der Karibik mitwirkte. Die Kamera übernahm Thomas W. Kiennast, der neben österreichischen Tatort-Episoden auch TV- und Kinoproduktionen abgedreht hat. Zuletzt stand er für den Romy-Schneider-Film '3 Tage in Quiberon' hinter der Kamera und auf den Festivalbühnen. Die Illustrationen steuerte der Grafiker und Animationskünstler John Bell aus San Francisco bei.

"Mit diesem Film gehen wir einen vollkommen neuen Weg für die SV. Wir zeigen, was im Leben so passieren kann – und zwar auf eine bildgewaltige und durchaus auch lustige Art", so Wolfgang Voggel, Geschäftsführer Zum goldenen Hirschen Stuttgart. Gabriele Ossadnik, Abteilungsleiterin Marketing der SV SparkassenVersicherung, ergänzt: "Ergebnis ist ein unterhaltsamer Kurzfilm, der die Notwendigkeit einer guten Versicherung versicherungsuntypisch in Szene setzt. Wir versprechen uns eine hohe Aufmerksamkeit für unsere Marke."

Zum goldenen Hirschen betreut die Kommunikation für den Versicherer seit Mitte 2016. Nach verschiedenen Maßnahmen für die einzelnen Angebote und Produkte ist dies nun die erste übergreifende Imagekampagne. Ansprechpartner auf Kundenseite sind neben Ossadnik auch Roy von Herwarth (Hauptabteilungsleiter Marketing), Susanne Wenzel (Marketingreferentin) und Christian Staß (Teamleiter Marketing).