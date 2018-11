%%%World Luxury Awards 2018: Zwei Auszeichnungen für Deutschland%%%

Bei den 11. World Luxury Awards wurden 13 Kampagnen für Luxus-Güter wie Autos, Yachten, Mode, Kosmetik, Schmuck und Hotels ausgezeichnet. Grabarz & Partner aus Hamburg und Anomaly Berlin holten je einmal Gold bei den diesjährigen World Luxury Awards.







Die Hamburger Agentur wurde für 'Cayenne Designfilm' für Porsche in Cars & Yachts Film ausgezeichnet. Die MDC Partners-Tochter Anomaly Berlin sicherte sich mit 'Rimowa | Never Still' Gold in Fashion & Style Digital. Ingesamt gibt 18 Kategorien und in jeder Kategorie verschiedene Entry-Typen wie Film, Use of Media, Calender/Brochure und Events.