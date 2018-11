%%%Miroma Group übernimmt Way To Blue%%%

Das international tätige Marketing- und Kommunikationskollektiv Miroma Group mit Hauptsitz in London übernimmt die globale Kommunikations-Agentur Way To Blue und baut so ihre weltweite Präsenz im Bereich integrierter Kommunikations sowie digitaler Marketing-Leistungen aus. Die Akquisition der Agentur-Gruppe Way To Blue ist die bis dato größte Übernahme der Miroma Group.





Way To Blue mit Hauptsitz in London ist derzeit über 100 Beschäftigten in Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Spanien, Nordamerika, Austalien und Asien präsdent. In Deutschland ist Way To Blue mit einem Büro in München vertreten. Zu den Kunden der Kommunikations-Agentur zählen Auftraggeber wie Amazon, NBC Universal, die InterContinental Hotels Group, 20th Century Fox oder Red Bull.



Adam Rubins, CEO von Way To Blue, und die Direktoren Marc Berry Reid und Daniel Heale werden weiterhin ihre Aufgaben wahrnehmen. Der Gründer von Way To Blue, Olly Swanton, tritt jedoch mit sofortiger Wirkung zurück und verlässt das Haus.



Das Marketing- und Kommunikations-Kollektiv Miroma verfügt über ein Portfolio von Marken- und Medien-Plattformen sowie das Unternehmen Miroma Ventures, für Investitionen im Bereich von Marken- und Medien-Plattformen. Miroma betreut bereits Kunden wie LVMH, Heineken, RBS, McDonalds, eBay und L'Oreal. Der Umsatz der Miroma Group beläuft sich auf 150 Millionen Dollar.





"Die Miroma Group war schon immer stolz darauf, ihren Kunden einen umfassenden, kreativen Service liefern. Mit Way To Blue können wir ihnen weltweit einen 360° Marketingansatz bieten und viele neue Services in unser Dienstleistungsangebot aufnehmen. Way To Blue ist allein im vergangenen Jahr um 30 Prozent gewachsen und in der Lage, die Zukunft der Marketing-kommunikation mitzugestalten. Wir freuen uns daher sehr, dass wir sie an Bord haben," erklärt Miroma-CEO Marc Boyan.

"In den letzten zehn Jahren haben wir ein hervorragendes integriertes Geschäft aufgebaut, das uns ermöglicht, jede Branche weltweit mit einem extrem talentierten Team zu bedienen. Wir sind der Meinung, dass es an der Zeit ist, auf dieser Position aufzubauen und sowohl in die Tiefe als auch in die Breite unserer Fähigkeiten zu investieren, um zukünftige Kundenwünsche noch besser erfüllen zu können und mit einem neuen Agenturmodell Vorreiter in der Branche zu werden. Wir teilen die Vision von Miroma und freuen uns darauf, mit Marc und seinem Team zusammenzuarbeiten, die uns beim Erreichen der Ziele unterstützen werden," stellt Rubins, der CEO von Way To Blue, fest..