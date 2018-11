%%%Aldi Süd setzt für die Weihnachtskampagne auf Beats und endlos Menü%%%





Mit der Adventzeit fällt der Startschuss für die Aldi Süd-Weihnachtskampagne. Die Werbeagentur Oliver Voss entwickelte und realisierte den TV-Spot 'Was gibt's?', in dem zwei alte Freunde sich auf einem Bahnsteig treffen. Mit der Frage "Und was gibt's bei Euch zu Weihnachten?" startet eine schier endlose Beschreibung des Weihnachtsmenüs. Die Aufzählung der Gerichte und Leckereien endet mit dem Ende der Zugfahrt und der Frage, wo die Familie einkauft. Der 45-Sekündige TV-Spot stellt das Sortiment und die Gerichte in den Vordergrund.





Über den TV-Spot hinaus geht Aldi Süd auch in die Kinos: mit dem 55-Sekunden-Spot "Feiert! Mit Aldi". Mittelpunkt der Kino-Werbung ist ein festlich dekoriertes Haus, dass im Takt des Techno-Songs 'Darude – Sandstorm' blinkt. Am Ende des Spots sieht der Zuschauer, dass es sich um eine Aldi-Filale handelt. Der Kino-Spot läuft noch bis Weihnachten in den Kinos und wird zudem auf YouTube ausgespielt. Die Werbeagentur Oliver Voss konzipierte auch diesen Werbe-Film. Infected GmbH war für die Produktion verantwortlich.







Zusätzlich zu den Bewegtbild-Maßnahmen wurden in Düsseldorf und Köln zwei Hausfassaden mit Graffiti weihnachtlich besprüht. Wer in Düsseldorf an der Fortunastraße 5 oder in Köln an Ehrenfeldgürtel 112 vorbeikommt kann die morgens und abends von 17:00 bis 8:30 Uhr beleuchteten Fassaden sehen. Dargestellt ist zum Beispiel ein Weihnachtsbaum, der aus Lebensmittel besteht. Cross#Contacts setzte das Projekt um. Das Making-Of gibt es hier: