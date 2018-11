Eurobest 2018: 129 deutsche Arbeiten haben Chancen auf Edelmetall

Das Rennen um den Eurobest 2018 ist gestartet. Unter den 673 nominierten Arbeiten sind auch 129 Einreichungen aus Deutschland. Die meisten Shortlist-Plätze hat Serviceplan mit 27 Eisen im Feuer, gefolgt von DDB (25), BBDO (17), Heimat (14), Grabarz & Partner (11) und Havas (10).



Serviceplan sichert sich mit Arbeiten wie 'Dot Mini' (Kunde: Dot), 'Adoptify' (Kunde: Tierschutzverein München), 'The Shortcut Billboard' (Kunde: BMW), Featuring Alexa (Kunde Too many T's)sowie verschiedene Arbeiten für Sky den ersten Platz unter den deutschen Nominierten.



Dicht auf den Fersen der Münchner Agentur ist die Omnicom-Tochter DDB mit 25 Chancen auf einen Eurobest Award. Unter den nominierten Arbeiten sind zum Beispiel 'The Uncensored Playlist' für Reporters without Boarders sowie Arbeiten für Stabilo und IKEA.



Die Schwester-Agentur BBDO liegt mit 17 Nominierungen auf Platz drei. Zu den Arbeiten in der Endrunde gehören beispielsweise die Kampagne 'Call for Donation' für Alzheimer Research sowie die Lidl-Weihnachtskampagne 'The Cheapest Chirstmas Ad' – diese stammt von der Tochter Proximity.



Mit 14 Shortlist-Plätzen liegt die Berliner Agentur Heimat hinter BBDO. Neben Hornbach haben auch Arbeiten für die Freien Demokraten sowie Stiftung Menschen für Menschen eine Chance auf Edelmetall.



Die Hamburger Agentur Grabarz & Partner geht mit elf Nominierungen ins Rennen darunter zum Beispiel Arbeiten für Volkswagen und IKEA. Und Havas Düsseldorf hat mit Einreichungen wie 'Footballpen' für Radio.de und 'Repicturing Homeless' zehn Chancen auf Edelmetall.



Weiter Chancen haben außerdem:

• Thjnk (6)

• Ogilvy (5)

• Antoni (3)

• Kolle Rebbe (2)

• Artificial Rome Berlin (1)

• Birkenstock (1)

• Castenow (1)

• Cheil (1)

• fischerAppelt (1)

• grey (1)

• Headcraft (1)

• Philipp und Keuntje (1)

• Why do birds (1)



Die Gewinner des Eurobest 2018 werden am 13. und 17. Dezember 2018 in zwei Medaillen-Schüben bekannt gegeben – zuerst alle Gold-, Silber- und Bronze-Gewinner und danach alle Grand Prix-Sieger. Alle Shortlist-Plazierten finden Sie hier.



