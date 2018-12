%%%DRID übernimmt Rosenzweig & Schwarz%%%



DRID-Inhaber Christian Diener (l.) und Ernst Rosenmüller bauen das Leistungsportfolio der Agentur strategisch aus und gewinnen neuen Kunden im Verlagsbereich hinzu (Foto: DRID)

Mit einem strategischen Zusammenschluss bauen Ernst Rosenmüller und Christian Diener, Gründer und Inhaber der DRID Kommunikation und Design GmbH in Hamburg, ihr Leistungsportfolio aus: Die beiden Digitalspezialisten übernehmen den ebenfalls ortsansässigen Dialogmarketing-Spezialisten Rosenzweig & Schwarz (R&S) und integrieren das Team am eigenen Agenturstandort. Jörn Kelterer, bisher alleiniger Geschäftsführer von Rosenzweig & Schwarz, bleibt als freier-fester Stratege und Berater bei DRID an Bord, Geschäftsführer bleiben Rosenmüller und Diener. Durch die Übernahme wächst das Team auf 20 festangestellte Mitarbeiter an. Man wolle DRID gemeinsam zu einer „digitalanalogbrandperformance“-Agentur weiterentwickeln, die digitale Konzepte und zeitgemäßes, effizientes Dialogmarketing bietet, erklärt Rosenmüller.





DRID positioniert sich bisher als „Spezialist für Markenführung im digitalen Raum“. Das Kreativteam hat für Kunden wie Barilla, Triumph Adler, Evian, Land Rover oder die DAK unterschiedlichste Projekte realisiert – von der 360 Grad-Launchkampagne für Jacobs Douwe Egberts bis hin zur aktivierenden Neukundengewinnung für komplexe B2B-Produkte für den Suchmaschinenriesen Google. Ein Kompetenzschwerpunkt, der zugleich die interessanteste Schnittmenge zu Rosenzweig & Schwarz bildet, liegt im Bereich Publishing: DRID hat beispielsweise den Aboshop für die Funke Mediengruppe entwickelt und Kampagnen für das Community Management der 'Zeit', weitere Referenzen sind die Madsack Mediengruppe, die Handelsblatt Media Group sowie der Gruner und Jahr-Verlag und dessen Vertriebstochter DPV Deutscher Pressevertrieb. Zusammen mit Rosenzweig & Schwarz kommt jetzt auf der Kundenliste beinahe alles zusammen, was Rang und Namen in der Verlagswelt in Deutschland hat, denn die Abomarketing-Spezialisten zählen zum Beispiel die Spiegel-Gruppe, die Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm, den Axel Springer Verlag mit den Marken 'Bild' und 'Welt' sowie die Südwest Presse zu ihren Auftraggebern.