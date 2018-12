%%%Der musikalische Jahresrückblick 2018 von Spotify %%%



In Berlin wirkte sich der Foodtrend auch auf die Playlist-Namen aus (Foto:Spotify)

Seit 2015 gibt Spotify zum Jahresende einen musikalischen Jahresrückblick. Basierend auf Daten des schwedischen Musik Streaming Service werden lokale Besonderheiten und skurille Hörgewohnheiten zur internationalen und deutschlandweiten Marketing-Kampagne genutzt, die u.a. Online-, Digital- und OOH-Maßnahmen umfasst Die WPP-Tochter VCCP Berlin verantwortete Strategie, Beratung, Kreation und Produktion. Mediastrategie, -planung und –einkauf setzte Interpublic-Tochter Universal McCann um und PR betreute Popular Communication GmbH. Geleitet wurde die Umsetzung der Kampagne von internen Marketing-Teams.Unter den Hashtags #Wrapped und #Spotify2018 können Nutzer auch auf ihr persönliches Jahr 2018 zurückblicken. Auf den Landingpages sehen sie zudem wie viele Minuten Musik sie gehört haben, welcher Künstler zu ihren meistgehörter war und die Playlist "Die Kehrseite" gibt Aufschluss über den gegenteiligen Musik-Geschmack. Der persönliche Jahresrückblick ist ab dem 6. Dezember 2018 verfügbar.Die Out of Home-Poster hängen bis zum 31. Dezember 2018 in Hamburg, Berlin und Leipzig. Außerdem werden sie Digital und auf Social Media ausgespielt. 2018 beschäftigt sich Spotify das erste Mal auch mit den meist gehörten Podcasts.