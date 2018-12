%%%Cocomore gewinnt Norma Group als Neukunden%%%

Die Digital-Agentur Cocomore kann sich im Dezember 2018 über einen Neukunden freuen: Sie setzte sich im Rahmen einer Ausschreibung gegen zwei renommierte Mitbewerber bei der Norma Group, Maintal, durch. Für den Spezialisten für Verbindungstechnik optimiert die Agentur nun die B2B-Absatzkette.



Die erste Arbeit – eine Microsite für den Bereich Independent Automotive Aftermarket – ist ab sofort unter http://norma-aftermarket.com online und setzt die Produktwelt der Norma Group-Marken NORMA und ABA in Szene. Ziel ist, freie KFZ-Werkstätten und Großhändler über das gesamte Portfolio zu informieren. Zudem baut die Website ein Verständnis für die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Entscheidungsträger in der Absatzkette auf und verbessert so die Kommunikation zwischen Norma Group, den Großhändlern sowie den Werkstätten.



Robert Petzold, Director Consulting bei Cocomore, sagt: "Unsere Lösung bietet ein kommunikatives Paket für das gesamte Buying Center bei den NORMA Group-Kunden. In dieses Projekt bringen wir unser übergreifendes Know-how aus den Bereichen Marketing, IT-Consulting und Experience Design ein und unterstützen den Kunden dabei, neue Potenziale zu erschließen und weiter zu wachsen." Neben Konzept, Design und Frontend-Umsetzung der Microsite verantwortet Cocomore auch Content-Entwicklung und -Management sowie das SEM-Konzept der Plattform. Weitere Projekte sind bereits in Planung.

Verantwortlich bei der Cocomore AG sind Robert Petzold (Director Consulting), Sandra Külsheimer (Projektmanagerin und Account Direktorin), Alexander Springer (User Experience Design), Peter Engels (Creative Director Visual Design), Inga Meyer (Professional Designer Visual Design), Christian Flach (Redaktion) und Christoph Gahmann (Senior Frontend Developer). Auf Seiten der Norma Group zeichnen Steffanie Rohr (Director Marketing DS EMEA) und Isabel Ruth (Marketing Manager DS EMEA) verantwortlich.