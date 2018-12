%%%Mercedes-Benz unterstreicht mit dem neuen GLE-Werbespot die innere Stärke%%%

Der Stuttgarter Automobile-Hersteller Daimler startet die Markteinführung des Mercedes-Benz GLE mit einer internationalen Kommunikationskampagne. Die europäische Lead-Agentur von Mercedes, antoni garage, entwickelte Idee, Konzept und Umsetzung.Kernstück der Kampagne ist ein knapp 5-minütiger Film "In the long run", der die Geschichte einer Mutter erzählt, die für einen Triathlon trainiert. Erst am Ende des Films wird dem Zuschauer klar, dass sie ein Handicap mit sich trägt. Der Film ist in voller Länge auf YouTube zu sehen. Neben der Vollversion des Films gibt es auch einen 30-Sekunden TV-Spot sowie verschiedene schnittvarianten für die sozialen Medien.

Der schwedische Filmemacher Niclas Larsson führte Regie und Oscar-Preisträger Linus Sandgren stand hinter der Kamera. Gedreht wurde der Film in Österreich und der Titelsong ist "Cold Little Heart" von Michael Kiwanuka.





"Am heutigen internationalen Tag der Menschen mit Behinderung geht die GLE Kampagne live on air. In einem Kurzfilm erzählt Mercedes-Benz eine authentische und emotionale Geschichte, die Stärke unter verschiedenen Gesichtspunkten darstellt. Weit entfernt von einem typischen SUV-Spot inszenieren wir den GLE als modernes Familienauto und starken Begleiter in allen Lebenslagen", so Natanael Sijanta, Leiter Marketingkommunikation Mercedes-Benz Cars. "Als verantwortungsvolle, nahbare Marke präsentieren wir mit der GLE Kampagne unser neues Premium SUV mit all seinen Stärken – und wollen gleichzeitig eine starke Botschaft für Inklusion im Alltag senden."