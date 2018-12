S4 Captial bestätigt Übernahme-Gespräche mit Mightyhive

Bereits im November 2019 kursierten Gerüchte, dass die von Sir Martin Sorell geführten Company S4 Capital an einer Übernahme der amerikanischen Programmatic-Buying-Agentur Mightyhive interessiert sei. Nun bestätigte S4 diese Spekulationen. Und kauft Mightyhive für rund 131 Millionen Euro.



Der Kauf von Mightyhive ist Teil der Pläne, ein neues Media-Business zu gründen, das sich auf Data, Content und Technologie fokussiert. Die Agentur wird Teil von MediaMonks. Die niederländische Agentur übernahm S4 im Juli 2018.



Peter Kim, CEO bei Mightyhive, und Christopher Martin, Chief Operating Officer, werden die Mediamonk Executives Victor Knaap, Wesley ter Haar und Peter Pademaker als Directors verstärken.



Mit der Agentur von der amerikanischen Westküste, legt S4 einen verstärkten Fokus auf Unternehmen wie Apple, Microsoft, Google und Facebook sowie Software-Riesen wie Adobe, Salesforce und Oracle.



Mightyhive wurde vor sechs Jahren gegründet und beschäftigt weltweit rund 180 Mitarbeiter. Neben dem Headquarter in San Francisco hat die Agentur Standorte in New York, Toronto, London, Singapur und Sydney.





