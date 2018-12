%%%Meggle gibt Media-Etat an pilot München %%%

Die Münchner Agentur pilot gewinnt den Media-Etat des Wasserburger Molkerei-Unternehmens Meggle. Die Entscheidung fiel in einem mehrstufigen, auditierten Pitch. Ab Anfang 2019 soll pilot schwerpunktmäßig die Kampagnen 'Ich bin ein Gourmeggle' für das Mischfett Streichzart und die Kräuterbutter betreuen. Kommunikationsziele sind die Steigerung der Awareness und des Abverkaufs.



"Molkereiprodukte stehen unter einem überaus starken Wettbewerbsdruck, der nicht erst am Kühlregal entschieden wird", erläutert Volkmar Amedick, Geschäftsführer pilot München. "Gerade in diesem hochkompetitiven Segment gilt es, die Effektivität und Effizienz der Mediainvestitionen über kreative Kommunikationslösungen zu steigern."

"Ausschlaggebend für die Entscheidung für pilot München waren das ausgeprägte Produkt- und Kundenverständnis sowie die smarten und effizienten Kommunikationsideen, die sehr nah am Produkt sind", so Ulrike Fiedler, Leitung Marketing bei Meggle. "Zudem hat uns das Team mit der pfiffigen Orchestrierung und taktischen Ausgestaltung der Kommunikationskanäle überzeugt."



pilot wurde 1999 gegründet. Die Media-Agentur beschäftigt rund 400 Mitarbeiter an den Standorten Hamburg (Zentrale), Berlin, Stuttgart und Nürnberg. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Bauer Joghurt, Conditorei Coppenrath & Wiese, Henkell & Co. Gruppe, Hochland, Jack Wolfskin, Procter & Gamble, Ritter Sport, Schwartauer Werke, Techniker Krankenkasse, Volkswagen Bank und Weleda.