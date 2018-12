%%%OSK erweitert Agentur-Standort Berlin %%%



Die neue Führungsriege von OSK Berlin (v.l.n.r.): Marc Wolter, Rafael Bolte, Gregor Schermuly (Foto: OSK)

Die in Köln ansässige Agentur Oliver Schrott Kommunikation (OSK) baut ihren Standort Berlin aus. Dafür firmiert sie die 2014 gekaufte Digital-Agentur Compuccino in OSK Berlin um und erweitert das Leistungsangebot. Schwerpunkte sollen Beratungsleistungen an der Schnittstelle von PR, Content und Technologie sowie die Entwicklung neuer digitaler Produkte und Tools sein.



Das Team am Standort Berlin besteht aus 30 Beschäftigten und sitzt in einer ehemaligen britischen Botschaft in Berlin-Mitte. Hier arbeiten UI/UX-Designer, Software-Ingenieure sowie Spezialisten für Videostreaming und Augmented Reality. Die operative Leitung besteht aus einer Doppelspitze: Rafael Bolte und Gregor Schermuly. Bolte, 43, arbeitet seit 15 Jahren bei OSK in Köln und betreut als Account Director die Digital-Projekte verschiedener Kunden. Schermuly, 31, kam vor zwei Jahren an Bord und leitete das Entwicklungsteam der Digitalplattform 'me media'. Kaufmännischer Geschäftsführer von OSK Berlin ist Marc Wolter.



Im Leistungsportfolio der Agentur finden sich Apps, Websites und digitale Tools wie Chatbots für digitales Storytelling oder AR/VR-Anwendungen. Mit dem Tool 'kiOSK Influence' hat OSK Berlin ein Dashboard zur Evaluierung relevanter Influencer entwickelt, mit dem Kunden für sie relevante Influencer qualitativ und quantitativ bewerten und kategorisieren können.



"Compuccino gehört zu den Pionieren unter den Berliner Digital-Agenturen. Hier entstanden wegweisende Lösungen wie die erste iPhone-App einer deutschen Tageszeitung oder intelligente Plattformen für die Content-Logistik", erklärt Oliver Schrott, Gründer und Geschäftsführer von OSK. "Auf Basis dieser langjährigen Erfahrung und Entwicklungskompetenz bauen wir jetzt die Digitalfabrik der OSK-Gruppe und machen das mit der Namensänderung auch nach außen deutlich."



Die Agentur hat unter anderem für Mercedes-Benz die Live-PR-Plattform 'Mercedes me media' entwickelt. Sie verfügt über einen Multi-Angle-Stream sowie andere Features, mit denen die Live-Events von Mercedes ortsungebunden angeschaut werden können. Zudem entwickelte das Berliner Team für den US-Retailer Perfumania einen digitalen Verkaufshelfer, der Off- und Online Experiences verbindet und Bestandteil eines neuen, von OSK entwickelten Store-Konzeptes ist.



OSK ist neben Berlin und Köln noch in Stuttgart, Friedrichshafen, New York, San Jose (Silicon Valley), und Peking vertreten und beschäftigt insgesamt über 260 Mitarbeiter. Zu den Kunden gehören unter anderem Daimler/Mercedes-Benz, ZF, Michelin, Siemens, TetraPak und Harman International.