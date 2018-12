%%%Häberlein & Mauerer benennt sich in Haebmau um%%%





Die in München und Berlin ansässige Kommunikationsagentur Häberlein & Mauerer firmiert ab sofort unter den kürzeren Namen haebmau, der bereits in der Vergangenheit von Kunden und der Agentur selbst benutzt wurde. Die Umbenennung geht einher mit der Einführung eines neuen Logos und dem Relaunch der Website. Der neue Schriftzug soll nach eigenen Angaben Energie, Tempo und Fortschritt symbolisieren, während der Punkt für mutige Ideen steht.



"Heute, dreißig Jahre nach Gründung der Agentur, rückt die Vielfalt unserer über 150 Mitarbeiter zunehmend in den Mittelpunkt", sagt Chris Stricker, Gründerin der Häberlein & Mauerer AG. „Gemeinsam gehen wir mutig und vertrauensvoll in die Zukunft und wollen dies mit unserem visuellen Auftritt als klares Statement formulieren, Haltung zeigen, einen Punkt machen. Das neue Logo trägt genau das nach außen", erklärt Chris Stricker, Gründerin der Häberlein & Mauerer AG."

Neben dem Rebranding gibt es auch Veränderungen im Führungsteam von haebmau. Das Vorstandsmitglied Uwe Freytag verlässt die Agentur auf eigenen Wunsch. Der haebmau-Vorstand besteht nun aus der Gründerin und CEO Chris Stricker und aus dem CFO Jan Duken. Der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats verantwortet seit November 2017 den Bereich Finanzen Strategie und Neuausrichtung der Agentur. Jan Duken und Chris Stricker haben auch die Aktien übernommen, die Stefan Mauerer parallel zum Ausscheiden verkauft hat.

Die Nachfolge von Jan Duken als Vorsitzender des Aufsichtsrates hat der bisherige Stellvertreter Peter Strahlendorf, Verleger des New Business Verlages, angetreten. Neuer Stellvertreter ist Thomas Voigt, PR-Chef der Otto Group in Hamburg. Neue Mitglieder im haebmau-AR sind Anita Tillmann, Gründerin und CEO der Premium Group in Berlin, und Erich Stamminger, langjähriger Marken-Vorstand der adidas AG in Herzogenaurach.

haebmau erwirtschaftete mit Dienstleistungen im Bereich Brand Activation, PR, Digital und Content-Produktion im Jahr 2017 einen Umsatz von 13,3 Millionen Euro. Rund 150 Strategen, Berater und Kreative betreuen Kunden wie Adidas, BMW, Calvin Klein, Nespresso und Sony.