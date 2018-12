Lactalis engagiert Zenith als weltweite Media-Agentur

Die Publicis-Tochter Zenith gewinnt den Pitch um den globalen Media-Etat des französischen Milchprodukt-Hersteller Lactalis und wird „Master Agency Partner“. Zenith betreut weiterhin die Regionen Europa, den Mittleren Osten und Afrika (EMEA) sowie Asien-Pazifik (APAC) und Lateinamerika. Dazu kommen elf neue Märkte wie Kanada, Großbritannien und die USA.



Als Master Agency Partner wird Zenith die Verantwortung für die Media-Kommunikation übernehmen und sowohl zentral als auch lokal die Wachstums-Ziele erarbeiten. Die ROI-Agentur steuert den Etat aus dem Headquarter in London.



Lactalis vermarktet die Brands Président (Weichkäse), Galbani (Mozzarella und andere italienische Käse-Sorten) und Salakis (Schafskäse) in Deutschland. Weitere Marken des Unternehmens sind Lactel, Bridel, Ambassador, Santal und Seriously. Insgesamt gehören mehr als 2.000 Produkte zu dem weltweiten Markenportfolio.





04.12.2018

