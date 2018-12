%%%Werbung erreicht Millennials am besten über Instagram%%%

Für Werbetreibende sind Millennials eine begehrte Zielgruppe. Besonders über soziale Medien erreichen Kommunikationsmaßnahmen die 18- bis 35-Jährigen im Vergleich zum Rest der Bevölkerung gut. Zum einen sind Millennials häufiger auf Social Media unterwegs und können sich zum anderen auch eher vorstellen, Produkte zu kaufen, die dort beworben werden. Zudem geben 25 Prozent der sogenannten Generation Y an, dass Werbung von Personen wie Influencern Einfluss auf ihre Kaufentscheidung hat. Beim Rest der Bevölkerung trifft dies lediglich auf jeden Zehnten (13 %) zu. Zu diesen Ergebnissen kommt die Analyse zum Thema "Social Media Marketing bei Millennials" der internationalen Data and Analytics-Gruppe YouGov mit Deutschlandsitz in Köln.

Demnach sind die 18- bis 35-Jährigen sowohl auf Facebook (76 %), auf Instagram (50 %) als auch auf Snapchat (28 %) häufiger zu finden als die ältere Generation (jeweils 62 %, 18 % und 4 %). Ein Blick auf die Mitgliederentwicklung der großen sozialen Netzwerke in den vergangenen vier Jahren zeigt, dass Facebook weiterhin sowohl unter Millennials als auch unter Älteren ab 36 Jahren das am weitesten verbreitete Netzwerk ist. Während jedoch die Mitgliederzahl der Generation Y auf Facebook leicht stagniert (2015: 77 %, 2018: 76 %), hat sich die Nutzerzahl von Instagram seit 2015 von 15 Prozent auf 50 Prozent fast verdreifacht. Ein noch stärkeres Wachstum kann Snapchat verbuchen: Gaben 2015 noch drei Prozent der befragten Millennials an, den Nachrichtendienst zu nutzen, sind es 2018 schon 28 Prozent.

Unterschiedliche Nutzungsgründe von Social Media

Die Nutzungsgründe für die einzelnen sozialen Netzwerke sind divers. Facebook verwendet die Generation Y, um den Kontakt zu Freunden zu pflegen (55 %) und sich auf dem Laufenden zu halten (54 %). Gründe für die Nutzung von Snapchat gehen in eine ähnliche Richtung. So nutzen die Millennials die App aber auch, um zu posten, was sie gerade machen (47 %) und um sich mit lustigen Inhalten zu unterhalten (42 %). Betrachtet man Instagram, zeichnet sich ein anderes Nutzverhalten ab. 58 Prozent der 18- bis 35-Jährigen loggen sich auf der Bilderplattform ein, um wichtigen und interessanten Persönlichkeiten zu folgen. Zudem informiert sich knapp die Hälfte der Befragten über Lieblingsstars (45 %) und -marken (42 %).