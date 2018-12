%%%Luxottica setzt weltweit auf Zenith %%%

Die Publicis-Tochter Zenith gewinnt den globalen Media-Etat des italienischen Brillen-Hersteller Luxottica. Zenith löst damit die Omnicom-Media-Group-Tochter OMD ab, die nicht am Pitch teilnahm. OMD gewann den weltweiten Etat 2012 und übernahm das Mandat von einem Agentur-Pool, in dem auch dieDentsu-Tochter Carat vertreten war.Luxottica mit Stammsitz in Mailand besitzt Marken wie Ray-Ban und Oakley und stellt Brillen-Gestelle für Chanel, Prada, Giorgio Armani, Burberry, Versace und Dolce & Gabbana her. 2017 fusionierte das Unternehmen mit dem französischen Wettbewerber Essilor – die Fusion wurde im Oktober 2018 abgeschlossen.Laut dem britischen Fachmagazin Campaign beläuft sich der Account auf rund 100 Millionen Euro. Zenith hat gerade global einen guten Lauf: Die Agentur gewann kürzlich den globalen Etat des französischen Milchprodukt-Herstellers Lactalis