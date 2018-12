%%%Stereo Films baut mit Niko Maronn als Partner neues Hamburg-Büro auf%%%



Hannes Heidenreich, Inhaber und Gründer von Stereo Films, holt Niko Maronn als Partner an Bord, um in Hamburg ein neues Büro zu starten (Foto: Stereo Films)

Die Münchner Medienproduktionsfirma Stereo Films ist auf Expansionskurs: mit einem neuen Büro in Hamburg und dem Werbefilmer Niko Maronn als Partner. Unter der Leitung von Maronn, der zuletzt acht Jahre bei Czar tätig war, wird die Dependance an der Elbe von der Konzeptentwicklung bis zur Post-Produktion die gesamte Realisierung von Bewegtbildformaten anbieten. Mit der Expansion nach Hamburg reagiert die Geschäftsführung auf die steigende Zahl an Kunden sowie mehrfache Projektanfragen aus dem norddeutschen Raum.

"Viele unserer langjährigen Kunden sind Agenturen mit Sitz in Hamburg. Ihnen können wir künftig eine noch persönlichere und flexiblere Betreuung bieten", erklärt Inhaber Hannes Heidenreich. Mit Maronn als Partner möchte er sowohl Agenturen als auch Unternehmen am neuen Standort in Hamburg das gesamte Portfolio der Full-Service-Produktion anbieten, welches seit Kurzem auch die Ideenentwicklung und Konzeption von Filmen umfasst. Während Stereo Films bislang als reine Produktion tätig war, hat das Münchner Team um Heidenreich und Sophia Spengler mit den Youmeco Online-Spots mit FC Bayern Fußballstar Thomas Müller und diversen BMW-Filmen erstmals auch den kreativen Part der Filmproduktion verantwortet. "Besonders im Rahmen einer konzeptionellen Ideenentwicklung, die im Vorfeld des Drehs eine intensive Zusammenarbeit mit Kunden und Agenturen erfordert, ist die räumliche Nähe von Vorteil", erklärt Heidenreich.

Maronn baut die neue Dependance als Partner auf und greift dabei auf ein sein Netzwerk zurück. Den Werten und dem Selbstverständnis von Stereo Films will er in seiner neuen Funktion als Geschäftsführer treu bleiben: "Stereo Films steht für hochwertige Produktion in jeder Art. Die optimale Regiebesetzung zu finden, ist hier der zentrale Dreh- und Angelpunkt, für den wir jeden Weg beschreiten. Ich freue mich, als Producer und Gesellschafter Teil dieser Erfolgsgeschichte zu werden." Dass das Konzept aufgeht, beweisen prämierte Projekte der Produktionsfirma für BVG, BMW, Delta Airlines oder Amazon. Mit einem kleinen Regie-Roster und der Zugriffsmöglichkeit auf diverse internationale Regisseure steht Maronn nun in Hamburg in den Startlöchern.