%%%Vagedes & Schmid gewinnt BMI als Neukunden%%%

Vagedes & Schmid hat sich in der Ausschreibung um die Unterstützung des Baubereichs des Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (BMI) und das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) durchgesetzt und wird nun beide Behörden im Bereich Öffentlichkeitsarbeit zur Weltleitmesse Bau 2019 in München (14. bis 19. Januar) betreuen. Die Agentur für Live-Kommunikation zeichnet für Beratung, Konzeption und Organisation der Präsenz von BMI und BBSR auf der Messe verantwortlich. Insgesamt umfasst der Rahmenvertrag Veranstaltungen, Messeauftritte und Ausstellungen im In- und Ausland.

Erst vor kurzem erhielt Vagedes & Schmid den Zuschlag für die Konzeption und Umsetzung des deutschen Pavillons bei der UN-Klimakonferenz 2018 im polnischen Kattowitz. Die COP24 läuft noch bis zum 14. Dezember. Auftraggeber ist das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), ein Bestandskunde der Agentur. Beide Großprojekte werden vom Berliner Vagedes & Schmid-Team betreut.

"Mit dem Neuauftrag für das BMI können wir unser Engagement für die Bundesregierung noch einmal ausbauen. Dank unseres breit aufgestellten Teams in Berlin und der engen Abstimmung mit den Kolleginnen und Kollegen im Hamburger Büro ist das auch in der arbeitsdichten Vorweihnachtszeit problemlos möglich", so Christiane Dunsbach, Standortleiterin des Hauptstadtbüros von Vagedes & Schmid.

Der Auftritt von BMI und BBSR zur Bau 2019 steht unter dem Leitthema "Bauen von morgen". Neben dem circa 160 Quadratmeter großen Messestand mit zahlreichen Exponaten aus der Bauforschung realisiert Vagedes & Schmid den Internetauftritt des BMI zur BAU-Messe, das Teilnehmermanagement sowie die Planung und Durchführung von vier Konferenzen, ergänzt durch eine umfangreiche Ausstellung zum Thema "Forschungsinitiative Zukunft Bau und Effizienzhaus Plus". Darüber hinaus ist die laufende Beratung für weitere Maßnahmen und Events im kommenden Jahr geplant.

Neben dem BMU und dem BMI zählen auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) zu den Kunden von Vagedes & Schmid, die seit 30 Jahren im Bereich Live-Kommunikation tätig ist. Weitere Kunden der Agentur sind unter anderem die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), die Deutsche Lufthansa, die HanseMerkur Versicherung, Schwarzkopf (Henkel) und das Business-Netzwerk Xing.