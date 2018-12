%%%Agentur-Trio trommelt für Gillette%%%

Gleich drei Agenturen sind an der neuen Kampagne vom neuen Gillette SkinGuard beteiligt: Grey New York zeichnet für die kreative Umsetzung verantwortlich. Brandzeichen, Düsseldorf, kümmert sich um den Bereich Kommunikation und TwentyFive, Frankfurt, übernimmt die Mediaplanung. Der FMCG-Konzern Procter & Gamble mit Zentrale in Schwalbach am Taunus, zu dem Gillette gehört, launcht mit dem Gillette SkinGuard ein neues Produkt für die Nassrasur von Männern.



