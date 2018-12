%%%RED BOX-Kreativ-Ranking 2018: antoni und Havas steigen in die Top 20 ein%%%

Bereits vor dem Ende der Award-Saison 2018 steht Jung von Matt uneinholbar an der Spitze des RED BOX-Kreativ-Rankings. Mit den ausstehenden Ergebnissen des Eurobest können einige Agenturen aus der Top-Ten ihren Rang verbessern. Eine starke Verbesserung haben in diesem Jahr die Agenturen antoni, Havas und McCann hingelegt. Die beiden erstgenannten haben allerdings noch ein paar Eisen im Feuer – sie stehen noch auf der Shortlist beim Eurobest.

Die Berliner Agentur-Gruppe antoni, die Customized Agentur-Töchter für Mercedes-Benz, Henkel, Katjes und in Kürze auch Kärcher betreibt, ist mit 824 Punkten auf Platz 9 gelandet. antoni war im Vorjahr im REDBOX-Ranking auf Rang 108 eingesteigen. Da die Agentur erst vor drei Jahren startete, stand das Thema Awards bislang nicht ganz oben auf der Prioritätenliste. Im vergangenen Jahr folgte dann mit 'Grow up' (die 'new business'-Kampagne des Jahres 2017) in Werbe-Auftritt, der für erste (Award-) Früchte sorgte. Für Customized Agenturen sind Awards nicht unbedingt eine Notwendigkeit, könnte man meinen. Das sieht Matthias Schmidt, Managing Director und Partner bei antoni, anders. Er verfolgte bei den Einreichungen die Strategie, nur das Beste bei den wichtigsten Shows einzuschicken und erklärt: "Awards sind für mich wichtig, weil sie für meine Kreativen wichtig sind. Wenn Kreative bei antoni keine Awards gewinnen könnten, könnte ich keine guten Kreativen für antoni gewinnen. Das wäre doof für antoni und für unsere Kunden."

antoni ist in diesem Jahr nicht der einzige Aufsteiger. Dieses Kriterium trifft auch auf Havas (Platz 17) und die McCann Worldgroup (Platz 33) zu. Havas war seit 2015 nicht im RED BOX-Ranking präsent. "Wir haben die letzten zwei Jahre sehr intensiv daran gearbeitet, kompetitivere Arbeiten zu entwickeln. Die Ergebnisse sehen wir dieses Jahr. Was vor meiner Zeit gemacht wurde, kann ich nicht bewerten", begründet Eric Schoeffler, ECD Europe bei Havas. Schoeffler wechselte vor zwei Jahren gemeinsam mit Thomas Funk von DDB zu Havas, um das kreative Produkt für internationale Kunden beziehungsweise den Ausbau des Angebots und das Thema Wachstum voranzutreiben. In diesem Jahr jedenfalls holte Havas mit den Arbeiten 'Repicturing Homeless' (Kunde: Getty Images/fiftyfifty) und 'Footballpen' (Kunde: Radio-Net) Awards beim ADC, den Cannes Lions, den Clios und den London International Awards. Für die größte Überraschung sorgte laut Schoeffler bisher der ADC: "Dass wir beim ADC in den Top 10 aufgetaucht sind, war ein Highlight im ersten Halbjahr. Im hochkreativen deutschen Markt wahrgenommen zu werden, macht uns besonders stolz. Umso größer war die Enttäuschung, dass wir von unseren neun Shortlists in Cannes nur eine in einen Löwen umwandeln konnten. Das Getty Images/fiftyfifty Projekt 'Repicturing Homeless' hätte aus meiner Sicht deutlich mehr verdient." Bei den Eurobest Awards könnten diese Cases noch für eine Punkte-Verbesserung sorgen. Denn hier steht Havas mit zehn Arbeiten auf der Shortlist – derzeit liegt die Agentur Zentrale in Düsseldorf bei 282 Zählern und damit nur 14 Punkte hinter denkwerk auf Platz 16. Mehr über den Umbau bei der Agentur-Gruppe Havas lesen Interessierte auf Seite 10.

