%%%Trester Bolo: Ex-Heimat- und thjnk-Mitarbeiter starten neue Agentur%%%

Die beiden Werber Frank Hose, ehemals Heimat, und Niklas Kruchten, ehemals thjnk, haben gemeinsam mit der Unternehmensberaterin Bettina Model eine neuer Agentur in München aus der Taufe gehoben: Trester Bolo. Der Neuling am Markt arbeitet bereits für eine Tech-Company aus San Francisco und das Gleitgel-Start-up Loovara Intimate aus Berlin.

