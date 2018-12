%%%Jung von Matt und Montblanc fragen nach Wünschen %%%

Die Hamburger Agentur Jung von Matt hat für Montblanc, den ortsansässigen Hersteller von Luxus-Schreib- und Lederwaren, die neue Weihnachtskampagne "What's on your list?" entwickelt und realisiert.Neben digitalen Bewegtbild umfasst die Kampagne Social Assets, einen Online-Hub für Content und E-Commerce sowie ein Broschüre mit Produkten der Saison. Der erste Spot zeigt den New Yorker Graffiti-Künstler David Paul Kay, der zusammen mit Montblanc einen Rotton entwickelte und damit sein Kunstwerk "R3SOLUTIONS" schuf. Weitere Clips zeigen Künstler, Freigeister und Abenteurer deren Wünsche mit Montblanc wahr werden, wie beispielsweise Naturfotograf Max Münsch, der ins Land seiner Träume reist. Darüber hinaus entwickelte JvM ein visuelles Design-Element, den sogenannten "Gift Frame", das sich durch alle Kampagnen-Elemente zieht.