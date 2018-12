%%%Bartenbach und Hübner & Sturk gehen zusammen%%%

Die Veränderungen in der Agenturlandschaft macht auch vor dem B2B-Sektor nicht halt: Tobias Bartenbach, Vorstandsvorsitzender der Bartenbach AG mit Sitz in Mainz, und Horst Hübner, Gründer und Inhaber von Hübner & Sturk aus Bensheim, führen ab 1. Januar 2019 ihre Unternehmen unter dem Dach der Bartenbach AG zusammen. Hübner bleibt als zweiter Vorstand der Aktiengesellschaft im Management der neu formierten Agentur aktiv. Die bisher 95-köpfige Belegschaft von Bartenbach wächst mit der Fusion auf ein 115-Mitarbeiter-starkes Team an. Beide Standorte bleiben erhalten (mit Mainz als Hauptsitz) und decken die Wirtschaftsregionen Rhein-Main und Rhein-Neckar ab.

Die Bartenbach Gruppe, zu der auch die Bartenbach Werbemittel GmbH & Co. KG gehört, zählt mit einem Gross Income von 4,48 Mio. Euro (2017) zu den umsatzstärksten inhabergeführten Agenturen. Branchenschwerpunkte sind Healthcare, Finanzen, Energie, Industrie und Automotive, auf der Referenzliste finden sich Unternehmen wie Boehringer Ingelheim, die Deutsche Anlagen-Leasing, Lilly Deutschland und Sartorius, aber auch Auftraggeber aus dem B2C-Bereich wie Friesland Campina, Jaguar Land Rover und die R+V Versicherung.

"Mit der Verschmelzung zweier erfahrener und erfolgreicher inhabergeführter GWA-Agenturen unter der Marke Bartenbach zu einer der leistungsstärksten Agenturen stellen wir uns für die Zukunft noch besser auf und können nun mit einem noch größeren Leistungsangebot unsere Märkte bedienen", sagt Tobias Bartenbach. Horst Hübner ergänzt: "Beide B2B-Agenturen verfügen über ausgeprägte Stärken, die sich optimal ergänzen. Wir freuen uns, unseren Kunden durch die Zusammenlegung der Agenturen doppelte Kreativität zu bieten und dadurch neu geschaffene Synergien für ein erweitertes Portfolio zu nutzen." Durch den Zusammenschluss rechnen die Agenturchefs für 2019 mit einem Gesamtumsatz von 17 Mio. Euro.

Darüber hinaus will Bartenbach digital und kreativ noch stärker punkten und das erfolgreiche Geschäft mit den Bestandskunden weiterführen sowie neue Herausforderungen mit neuen Kunden meistern. Als erste Anlaufstelle und Aushängeschild wurde der Internetauftritt beider Agenturen zusammengeführt und ist nun unter www.bartenbach.de erreichbar. Die fusionierte Agentur bleibt GWA-Mitglied. Zugleich ist Bartenbach Teil der Netzwerke thenetworkone und Nexxus - bei letzterem fungiert Tobias Bartenbach als Chairman.