%%%Mark Read präsentiert neue WPP-Strategie%%%

Mark Read, CEO der britischen Agentur-Holding WPP, hat eine neue Drei-Jahres-Strategie veröffentlicht, die die Unternehmensgruppe zu neuem Wachstum führen soll. Im Kern geht es um ein einfacheres, verbessertes Angebot sowie eine Struktur, die sich an der Nachfrage der Kunden orientieren soll. WPP will in den nächsten drei Jahren umgerechnet rund 330 Millionen Euro in die Umstrukturierung investieren.

Das künftige Angebot gliedert sich in die vier Bereiche Communications, Experience, Commerce und Technology:

Communications umfasst Werbung, Content, Media, PR und Public Affairs sowie Healthcare,

Experience liefert Marken-, Produkt- und Service-Experiences,

Commerce will Marken helfen, im Omni-Channel Commerce Business auf Marketplaces wie Amazon und Alibaba erfolgreich zu sein,

Technology legt den Fokus auf Marketing Technologie.

Im Zuge der Umstrukturierung sollen die netzwerkeigenen Agenturen Landor und Superunion eine neue Marken-Identität für WPP entwickeln.







Die Market Research-Einheit Kantar will Read verkaufen, wie bereits bei der Veröffentlichung der Geschäftszahlen des dritten Quartals bekannt wurde. Die Holding will jedoch weiterhin eine Minderheit der Anteile an Kantar halten. Die Transaktion soll im zweiten Quartal 2019 bekannt gegeben werden.





Details zu den geplanten Veränderungen wird WPP heute um 13:30 Uhr (CET) im Rahmen einer Analystenkonferenz präsentieren.