%%%Meininger Verlag engagiert Hartmut Schultz Kommunikation%%%

Mit sofortiger Wirkung ist die Agentur Hartmut Schultz Kommunikation für den Meininger Verlag mit Sitz in Neustadt an der Weinstraße in Sachen Pressearbeit und Kommunikationsberatung aktiv. Dazu zählt auch die Begleitung von exklusiven Events, Wettbewerben und Verkostungen. Den neuen Kunden betreut Sigrid Eck, Senior Advisor bei der HSK.

Andrea Meininger-Apfel: "Wir möchten künftig unsere vielfältigen Publikationen sowie unsere etablierten Messen, Kongresse und Verkostungen einer größeren Öffentlichkeit als bisher bekannt machen. Zudem möchten wir unsere Marken-Botschaften gezielter steuern. HSK überzeugte uns mit einer umfassenden Strategie, die alle unsere Zielgruppen berücksichtigt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."

Sigrid Eck, Senior Advisor HSK: "Wir freuen uns sehr, den Meininger Verlag in allen Bereichen der Kommunikation unterstützen zu können. Das bestens aufgestellte Medienunternehmen besitzt mit seinem innovativen Produktportfolio und seiner 115-jährigen Tradition in der Wein- und Getränkebranche ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Hier gilt es, die Wahrnehmung entsprechend dem Erfolg des Verlags anzupassen."

Der Meininger Verlag wurde 1903 gegründet und wird bereits in vierter Generation von der Familie Meininger geführt.