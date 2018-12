%%%Etatgewinn: Initiative geht "kneippen"%%%

Bei der IPG Mediabrands-Agentur Initiative steht zum Jahreswechsel Wellness auf der Agenda: Das Team um CEO Christian Scholz konnte sich in einem mehrstufigen Pitchverfahren den laut Nielsen acht bis neun Mio. Euro-schweren Media-Etat der Kneipp GmbH sichern. Initiative ist für Strategie und Planung sowie den gesamten Mediaeinkauf des Würzburger Unternehmens in Deutschland und Österreich zuständig.

"Initiative überzeugte uns in der vorgeschlagenen Media Strategie mit einem durchdachten, datengetriebenen Ansatz, der unsere Konsumenten und ihre Bedürfnisse ins Zentrum der Kommunikation stellt", sagt Olivier Andrès, Marketingdirektor des seit über 125 Jahren bestehenden Unternehmens. "Dieser Ansatz ermöglicht es uns, den stationären Handel noch stärker mit unserer Onlinepräsenz zu verknüpfen, relevante Zielgruppen zu erschließen und uns für die Zukunft noch stärker aufzustellen."

In der Agentur verantwortet Christian Jonas Lea, Head of Strategy bei Initiative, die zukünftige strategische Ausrichtung der Kampagnen. Dabei soll der sogenannte Cultural Velocity-Ansatz zum Einsatz kommen, der kundenindividuelle Kommunikation abseits klassischer Werbung adressier- und skalierbar machen will. "Audience first steht dabei im Zentrum unserer Kommunikation", so Initiative-CEO Scholz.

Im Oktober erst hatte Initiative mit Aida Cruises einen weiteren Etat an Land ziehen können (mehr lesen bei nb).