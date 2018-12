Innocean überprüft Media-Etat von Hyundai und Kia im Großraum Europa

%%%Innocean überprüft Media-Etat von Hyundai und Kia im Großraum Europa%%%

Die südkoreanische Agentur Innocean, Lead-Agentur für die Auto-Marken Hyundai und Kia, soll einen Pitch um den Media-Etat für die Töchter der Hyundai Motor Group in Europa, Russland und der Türkei anberaumt haben. Das Verfahren wird von Innocean Worldwide am Stammsitz in Korea zusammen mit dem Regional Headquarter in Europa in Frankfurt geleitet. Derzeit betreut Havas Media den Etat für die betreffenden Regionen.



Innocean will in den nächsten Wochen eine Reihe von internationalen Media-Agenturen kontaktieren, darunter auch Havas Media.



zurück

( ) 11.12.2018

Druckansicht

Artikel empfehlen