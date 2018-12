%%%Eurobest 2018: 45 Medaillen für Deutschland%%%

Der erste Rutsch Edelmetall beim diesjährigen Eurobest Award steht fest: 45 Medaillen gehen dabei in deutsche Hände. Damit liegt Deutschland in der Nationenwertung hinter Frankreich, das mit 70 Awards den ersten Rang belegt. Auf dem dritten Platz sind die Einreicher aus Großbritannien zu finden, die 30 Trophäen einstreichen. Die Gewinner der Grand Prix werden am 13. Dezember 2018 bekanntgegeben.

Unter den 45 deutschen Preisen befinden sich zwölf Gold-Auszeichnungen. Die meisten gehen auf das Konto von DDB. Die Omnicom-Tochter gewinnt einmal Gold mit 'The uncensored Playlist' (Kunde: Reporter ohne Grenzen) und dreimal mit der 'The Remarkable'-Kampagne (Kunde: Stabilo) – darunter ist auch eine Gold-Auszeichnung in der Sparte Glass. Dreimal Gold holt Serviceplan mit 'Dot Mini' (Kunde: Dot Inc.). Jeweils eine Gold-Medaille gewinnen außerdem Heimat mit 'Made of Defeat' (Kunde: FDP), Ogilvy mit 'Hitler hashtag' (Kunde: Gesicht Zeigen), antoni mit 'amber cube' (Kunde: Mercedes-Benz), Havas mit 'Repicturing Homeless' (Kunde: Getty Images/Fifty Fifty) und Grabarz & Partner mit 'Kids Dreams' (Kunde: Volkswagen).

Weitere Gewinner sind außerdem BBDO, Demodern, Cheil und thjnk (zusammen mit loved). Alle Gewinner-Cases finden Interessiere hier.