%%%So sieht der neue Auftritt von WPP aus%%%





Gestern (11. Dezember 2018) hat Mark Read, CEO von WPP, die Umstrukturierung der britischen Agentur-Holding bekannt gegeben. In diesem Zuge werden 200 Büros zusammengelegt und 3.500 Stellen gestrichen. Auch das schwarz-weiße Logo musste weichen. Und WPP präsentiert sich in einem neuen Look. Die Agentur-Töchter Superunion und Landor designten den neuen Auftritt.Das neue Logo besteht nun aus einem mehrfarbigen, dynamischen Punkte-Muster und soll die Gesamtheit von WPP symbolisieren. Die Punkte stehen für die verschiedenen Teile der Holding – den Mitarbeitern, Agenturen, Capabilities und Märkten die für die Kunden tätig werden. Die wechselnden Farben sollen die kreative Transformation darstellen."Unser Ziel war es, WPP mit der gleichen Energie und Kreativität zu präsentieren, die wir unseren Kunden im ganzen Unternehmen bieten", so Jim Prior, Global CEO bei Superunion. Jane Geraghty, weltweite CEO bei Landor fügte hinzu, "dass die entwickelte Marken besser reflektiert, wer wir als Unternehmen sind."In einem Interview mit dem Fachmagazin Campaign erklärte Read, dass die 3.500 Jobs über die nächsten drei Jahre gestrichen werden. Es sollen aber rund 1.000 neue Stellen besetzt werden. Im gleichen Interview gab der CEO zudem bekannt, das keine weiteren Mega-Fusion im Network geplant sein. Mehr über Reads Strategie lesen Interessierte hier