%%% Wefra holt Neugeschäft bei Wobenzym%%%

Die Werbeagentur Wefra konnten einen neuen Healthcare-Etat an Land ziehen: Der in Berlin sitzende Pharmahersteller Mucos Pharma hat den Frankfurter Kreativen nach einem Pitch den Auftrag gegeben, die Dachmarke Wobenzym inhaltlich neu aufzuladen. Herzstück der Kampagne ist ein neuer TVC für das gleichnamige Lead-Produkt, den Wefra in Zusammenarbeit mit e+p films in der südafrikanischen Metropole Kapstadt produzieren ließ. Der Spot ist seit Anfang Dezember auf den öffentlich-rechtlichen Sendern zur Primetime zu sehen. Flankierend dazu entwickelte Wefra eine Anzeigenkampagne im Endverbraucher- und Fachbereich sowie Werbemittel für den POS und für digitale Kanäle. .



"Der TV-Spot wird vom Produktclaim ‚Für ein Leben in Bewegung‘ getragen", erklärt Ingrid Götz, Brand Manager Mucos Pharma. "Denn wir zeigen deutlich, dass es einem auch im Alter gut gehen kann – dazu gehört eben auch Lebensfreude dank Beschwerdefreiheit und Aktivität."