%%%Territory Influence gibt international Gas%%%

Im Frühjahr hatte Territory-CEO Soheil Dastyari die Influencer-Agentur InCircles vom Gruner+Jahr-Vermarkter EMS mit seiner Tochter trnd unter dem Namen Territory Influence zusammengeführt. Jetzt steuert Stefan Schumacher, Geschäftsführer der neuen Unit, auf Expansionskurs. Ab sofort sind die Angebote von Territory Influence auch in Frankreich und Spanien vor Ort vertreten, ab dem Jahreswechsel zusätzlich in den osteuropäischen Märkten Polen, Ungarn und Tschechien.

In Frankreich kooperiert Territory dazu mit der dortigen G+J-Tochter Prisma Media. Mit der InCircles-Lösung, die sowohl themenspezifische Category-Influencer als auch Star-Influencer umfasst, könne Prisma Media alle Bereiche des Influencer Marketings abdecken und Kampagnen eigenständig durchführen, kündigt die Agentur an.

In Spanien bietet Territory über die lokal bereits etablierte Marke trnd bereits seit 2011 ein Portfolio von Everyday- und Micro Influencern. Dieses wird jetzt ebenfalls um die Category- und Star Influencer erweitert. Anders als bei dem französischen Pendant erfolgte der Launch hier in Eigenregie über die Plattform http://www.incircles.es/. Auch in Polen, Ungarn und Tschechien soll zusätzlich zum bereits bestehenden trnd-Angebot die InCircles-Lösung implementiert werden.

"Gerade Key-Accounts verlangen nach internationalen Lösungen", begründet Schumacher den Ausbau des Angebots. "Eine Präsenz vor Ort ist dafür unerlässlich. Jeder Medienmarkt tickt anders, hat spezifische kulturelle Eigenheiten und erfordert entsprechend andere Zielgruppenansprachen."

Mit insgesamt vier Millionen registrierten Influencern in 14 Ländern Europas ist Territory nach eigenen Angaben europaweit größter Anbieter im Influencer Marketing.