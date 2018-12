%%%Accenture baut Programmatic Angebot weiter aus %%%

Die US-Consultancy Accenture stärkt ihren Programmatic-Services-Bereich mit der Übernahme der Digital-Media-Services-Company Adaptly mit Sitz in New York. Adaptly unterstützt Marken bei datengetriebenen Kampagnen in digitalen Werbekanälen und -plattformen.







Adaptly wurde 2010 in New York gegründet und beschäftigt heute knapp 150 Mitarbeiter. Weitere Standorte sind Chicago, London und Los Angeles. Zu den Kunden zählen unter anderem Mazda und Sprint.