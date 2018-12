%%%Eurobest 2018: Vier Grand Prix für Deutschland %%%

Die Grand Prix-Gewinner des diesjährigen Eurobest stehen fest: Die deutschen Agenturen holen viermal die höchste Auszeichnung. Die Omnicom-Tochter DDB bekommt gleich zwei Grand Prix für die Stabilo-Kampagne 'Highlight The Remarkable', die bereits mehrfach Gold in dem Wettbewerb holte Für Antoni und Serviceplan gibt es je einen Grand Prix. Antoni gewinnt in der Kategorie Design mit der Arbeit 'The Amber Cube' im Auftrag von Mercedes-Benz. Serviceplan überzeugt in Innovation mit der Kooperationsarbeit 'Making the World Accessible, Dot by Dot' für die Dot Incorporation. Eine Meldung zu den Gold, Silber und Bronze-Gewinner finden Sie hier