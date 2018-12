%%%Etatgewinn: Wunderman entwickelt Loyalty-Programm für L`Osteria%%%

Wunderman meldet Neugeschäft: In einem mehrstufigen Pitch konnte sich die WPP-Agentur den Auftrag sichern, für die internationale Restaurantkette L’Osteria ein Kundenbindungsprogramm zu konzipieren und umzusetzen. Überzeugt haben den Kunden sowohl der kreativ-programmatische Ansatz, den die Agentur entwickelt hat, als auch ihre Erfahrungen im Tech- und Analytics-Bereich. "Wunderman hat mit den richtigen Customer Insights und darauf aufbauender Kreation durch die Bank weg punkten können. Sie haben sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen von L’Osteria sehr gut analysiert und ein für uns schlüssiges Loyalty Programm entwickelt", begründet Nicola Fritz, Marketing Director L´Osteria, die Agenturwahl.

L`Osteria hat sich seit der Eröffnung des ersten Restaurants vor fast 20 Jahren zu einem europaweit aktiven Gastro-Großunternehmen entwickelt. In Deutschland betreibt die Kette über 80 Standorte, ein Dutzend in Österreich, dazu streckt das Unternehmen auch in der Schweiz, in Großbritannien, Tschechien, den Niederlanden und seit letzter Woche auch in Frankreich mit einzelnen Filialen die Fühler aus. Bis 2021 will L'Osteria auf mehr als 200 Restaurants wachsen.

Dabei soll das Kundenbindungsprogramm eine zentrale Rolle spielen - zum einen durch Features rund um den Restaurantbesuch, zum anderen durch den Aufbau einer Datenbank, die eine personalisierte Kommunikation ermöglicht. "Stammgäste sind wertvoll und wir wollen L’Osteria dabei helfen, aus Gästen Stammgäste zu machen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir diesen Neukunden gewinnen konnten und so Teil der Expansion sein können", sagt Joachim Bader, CEO Wunderman Central Europe. Sein Team wird standortübergreifend die strategische und programmatische Entwicklung des Programmes steuern, den neuen Kunden in der technischen Umsetzung beraten und das Datenmanagement betreuen. Nach dem Launch in Deutschland soll das Programm auch auf die internationalen Märkte ausgerollt werden.

Wunderman ist in Deutschland in Frankfurt, München, Berlin und Köln präsent. Ende November gab WPP bekannt, seine Agenturmarke JWT mit Wunderman zu verschmelzen (mehr dazu hier).