%%%APG Vorstände präsentieren ihre Kampagnen des Jahres 2018%%%

Wettbewerbe wie Cannes Lions, ADC Deutschland oder auch jüngst der Eurobest zeichnen gelungene kreative Kampagne aus. Wie steht es jedoch um den strategischen Aspekt. In einer mehrteiligen Online-Serie gibt der Vorstand der Account Planning Group (APG) die Arbeiten preis, die ihn in 2018 beeindruckt haben und warum. Den Anfang macht Antje Kroon, Strategic Planner von Zwhy und seit Juli 2018 Junior-Vorstand bei der APG im Bereich Nachwuchsförderung in der Strategie.

Dove: Schönheit, die unter die Haut geht

Seit Jahren bleibt die Marke Dove ihrer Leitidee "Wahre Schönheit" treu und interpretiert diese Vision auf immer neue Art und Weise, um die Vielschichtigkeit von "wahrer" Schönheit zu zeigen.



Doch dieses Jahr ist Dove mit der neuen Body-Lotion-Kampagne noch einen Schritt weiter gegangen als in den Jahren davor: Die Frauen, die in der Kampagne zu sehen sind, wurden nur anhand ihrer persönlichen Geschichten ausgesucht. Die Marketing-Verantwortlichen wussten bis zum Tag des Fotoshootings nicht, wie die ausgewählten Kandidatinnen aussehen.



Die Idee der Kampagne basiert also darauf, die Schönheit zu zeigen, die tiefer geht, und die man nicht direkt auf den ersten Blick sieht. Denn Frauen, die sich in ihrer Haut wohlfühlen, strahlen dieses Selbstbewusstsein auch automatisch aus – ganz egal, ob sie auf den ersten Blick zum gängigen Schönheitsideal gehören oder nicht.

Mit den starken und emotionalen Geschichten dieser "Botschafterinnen" unterstreicht die Marke Dove einmal mehr und mutiger als je zuvor ihre Vision, dass Schönheit eine Quelle des Selbstvertrauens und nicht der Selbstzweifel sein sollte, und inspiriert erneut dazu, sich so anzunehmen, wie man ist.



Eine starke Kampagne, die neue Maßstäbe setzt und dabei voll auf den Markenkern einzahlt.

