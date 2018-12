%%%APG Kampagnen des Jahres 2018: BVG bietet strategische und kreative Exzellenz%%%

Nachdem bereits Antje Kroon, Mitglied des Vorstands der Account Planning Group (APG), ihre Kampagne des Jahres 2018 präsentierte, folgt nun der nächste Vorstand des Verbands: Sven Grammes, Senior Director Strategy & Ideation bei Lagardère, schätzte in 2018 die Maßnahmen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).

BVG: 'Weil wir dich lieben'

"Nur Originale, kein Duplikat, Standard." Bei den ganzen Weihnachtswerbefilmen fällt es schwer, eine originelle und differenzierende Idee (hinter den exorbitanten Produktionsbudgets) zu finden.

'Weil wir dich lieben' für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist hingegen ein gewieftes Beispiel für strategische und kreative Exzellenz in diesem Jahr. Nicht nur 2018, aber auch. Seit 2015 schaffen es die BVG, GUD.berlin und Jung von Matt mit entwaffnendem Humor, dass das, sagen wir, suboptimale Produkt deutlich positiver wahrgenommen wird.



Strategisch interessant ist genau dieser Humor: Er ist spitz, er ist übertrieben, er ist aber vor allem aufrichtig. Die BVG steht aufrichtig zu ihren eigenen Fehlern. Gleichzeitig feiern sie ostentativ humorvoll mal individuelle Unzulänglichkeiten ihrer Kunden, mal ihre Diversität, um ihre emotionale Ablehnung der BVG zu überwinden. Die Kampagne schafft damit mehr, als einfach nur die BVG positiv darzustellen: Sie kreiert scheinbar nebenbei ein neues Narrativ, um unterschiedliche Meinungen zusammenzubringen und Konflikte zu lösen. Aufrichtiger Humor tritt als ein Schlüssel für eine zeitgemäße Diskussionskultur auf.



Aufgeschlossen und witzig wird dieses Narrativ dann auch noch jeden Tag aufs Neue interpretiert. Und zwar zwischen Späti und Dönerbude, nicht zwischen Airport-Lounge und Meetingraum. Dass da immer mal wieder auch geile Filme bei rumkommen, schafft dankenswerterweise Aufmerksamkeit für die konstante strategische Meisterleistung.



"Is de, is de, is de Gude!"



