%%%AEG kehrt nach zwölf Jahren wieder zurück ins TV%%%

Der Fokus des Werbespots liegt auf der ProStream-Technologie von AEG, die in verschiedenen Waschgeräten zu finden ist. Mit dieser kann Kleidung aufgefrischt werden ohne diese zu waschen.







Nick Meyer, Geschäftsführer Davies Meyer: "Wir freuen uns, dass AEG jetzt wieder auf allen Kanälen richtig Dampf macht und wir dabei zusammen mit dem AEG Marketingteam eine so spannende und schöne 360-Grad-Kampagne umsetzen durften."



Unter dem Claim „Auffrischen ist angesagt“ feiert AEG nach zwölf Jahren ein TV-Comeback. Die Full-Service-Agentur Davies Meyer mit Deutschland-Sitz in Hamburg konzipierte für den Frankfurter Elektro-Konzern die zugehörige neue Kampagne. Die Hamburger Production-Company Infected/Virus war für die Produktion verantwortlich.Neben dem TV-Spot, der zur Prime-Time auf den Sendern RTL, Sat1, VOX, Pro7, RTL II und Kabel1 ausgestrahlt wird, wird die Kampagne am PoS, über OoH-Plakate, Flyer und Influencer-Kooperationen ausgespielt. Der OoH-Auftritt ist an den Flughäfen München und Nürnberg sowie am Kölner Neuss Platz und dem Hamburger Rathausmarkt zu sehen. Zusätzlich gibt es Promotion vor Ort im Handel, Premium Demonstrationen, Gewinnspielaktionen und Gutscheine.