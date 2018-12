%%%ADC Annual Awards 2019 gibt Jury Chairs für zehn Disziplinen bekannt%%%

Advertising — Taras Wayner, Chief Creative Officer, Saatchi & Saatchi, New York, NY, USA

Brand/Communication Design — Richard Ting, Executive Vice President, Global Chief Design Officer, R/GA Ventures, New York, NY, USA

Experiential Design — Ann Harakawa, Principal, Two Twelves, New York/Honolulu, USA

Illustration — Edel Rodriguez, Künstler, Edel Rodriguez Studio, Mt. Taborm NJ, USA

Interactive — PJ Pereira, Creative Chairman, Pereira O’Dell, San Francisco, CA, USA

Packaging/Product Design — Karen Welman, Founding Partner, Chief Creative Officer, Pearlfisher, London, UK

Photography Design — Lauren Greenfield, Fotograf & Filmemacher, Evergreen Pictures, Los Angeles, CA, USA

Publication Design — Julia Hasting, Creative Director, Phaidon Press, Zürich, Schweiz

Spatial Design — Clive Wilkinson, FAIA, FIIDA, RIBA, President, Design Director, Clive Wilkinson Architects, Culver City, CA, USA

Typography — Gail Anderson, Creative Director, Visual Arts Press, School of Visual Arts, New York, NY USA



Das internationale Kreativ-Festival ADC Global veröffentlicht für zehn Kategorien die Jury-Vorsitzenden. Mit Julia Hasting, Creative Director bei Phaidon Press in Zürich, gibt es auch einen Vertreter aus der DACH-Region. Offen ist noch, wer die Vorsitzenden für Motion/ Film Craft und Fashion Design sein werden. Die Amtsinhaber werden in Kürze bekannt gegeben. Der ADC Global wird im Rahmen der Creative Week am 6. Mai 2019 in New York verliehen.Die Jury 2019 leiten: