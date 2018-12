%%%Dentsu Aegis will Videobeat-Gruppe übernehmen %%%

"Videobeat liefert alle Bestandteile erfolgreicher TV- und Videowerbung aus einer Hand. Dazu gehören die Entwicklung von Kreation und Media sowie hochmoderne und datenbasierte Optimierungs- und Analyse-Technologien. Damit ist Videobeat ein Vorreiter bei der plattformübergreifenden Messbarkeit von Bewegtbildinhalten. Wir sind davon überzeugt, dass Videobeat unsere Agenturgruppe in Deutschland perfekt ergänzt und so einen erheblichen Mehrwert für unsere Kunden bietet", erklärt Ulrike Handel, CEO Dentsu Aegis Network Deutschland.





"Wir freuen uns sehr darauf, das Dentsu Aegis Network in Deutschland zu verstärken. Video ist die Zukunft der Werbung – Videobeat steht für wirkungsvolle Kampagnen, die auf einer kreativen Idee und einer fundierten Datenbasis beruhen. Wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit den Kollegen von Dentsu Aegis Network den Markt der datengetriebenen Kreativität und performance-basierten TV-Werbung weiterzuentwickeln", erläutert Christoph Gaschler, CEO von Videobeat.



Das Thema Bewegtbild spielt in der digitalen Kommunikation eine entschiedene Rolle. Die britisch japanische Agentur-Holding Dentsu Aegis Network will ihre Expertise in diesem Bereich ausbauen und die Mehrheit an der Videobeat-Gruppe übernehmen. Der Deal benötigt noch grünes Licht der Kartellbehörden.2013 wurde die Gruppe in Hamburg gegründet und ist heute mit 68 Beschäftigten außerdem noch an den Standorten Berlin, London, Paris und New York vertreten. Auf der Videobeat-Kundenliste stehen unter anderem Conrad, Otto, Tado, weg.de und Zooroyal.Videobeat ist eine Full-Service-Agentur für datengesteuerte und plattform-übergreifende TV- und Online-Video-Kampagnen. Neben der strategischen Beratung und dem Medien-Einkauf kümmert sich das Videobeat-Team auch Kreation sowie plattform-spezifische Produktionen von Bewegtbild-Inhalten für alle Kanäle.