Billy Boy und Rocket & Wink liefern mit '#nasichi' die new business-Kampagne des Jahres 2018

Knallig bunt und poppig ließ der Kautschukproduzent Mapa GmbH mit Sitz im niedersächsischen Zeven das Werbe-Comeback seiner Kult-Kondommarke Billy Boy inszenieren. An der Safer Sex-Kampagne war in Zeiten digitalen Targetings durch Omnipräsenz in der analogen Welt kaum vorbeizukommen – ob man in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs war oder beim Feierabendeinkauf im Drogeriemarkt an einem Regalwobbler hängenblieb. Für die 'new business'-Redaktion ist '#nasichi' die Kampagne des Jahres 2018.



Zum Maßnahmen-Paket zählten OoH-, PoS- sowie Guerilla-, Ambient- und Online- Aktionen. Mit den knalligen Plakaten wurden die Themen Sexualität und Safer Sex salonfähig und jugendfrei inszeniert, und der Claim '#nasichi' zum geflügelten Wort – ähnlich wie Edekas kultige Eigenmarken-Kampagne 'Supergeil', die Jung von Matt 2014 zimmerte oder die Deine-Mutter-Witze aus der Ahoj Brause-Kampagne von antoni jellyhouse. Mit Headlines wie 'Die Rakete ordentlich durchknallen lassen? #nasichi' oder 'Den Kaktus mal wieder umtopfen? #nasichi' bedient sich Billy Boy grandios lustig an der Jugendsprache, in der statt von "Geschlechtsverkehr" schon mal die Rede davon ist, "den Lörres reinzuhämmern" (in sozialen Netzwerken auch kurz: DLRH).



"Unser Hauptziel war es, dass Billy Boy wieder zum Gesprächsthema in Deutschland wird. Das haben wir definitiv erreicht", heißt es aus dem Unternehmen auf unsere Frage nach der Bewertung des Erfolgs. "Die '#nasichi'-Kampagne war im April in Hamburg und Berlin trending topic und Billy Boy war mit der Kampagne in aller Munde, egal ob bei Schülern, Studierenden oder auch Berufstätigen. Auch auf unseren Social Media-Kanälen hat die Kampagne voll eingeschlagen – die organische Reichweite war und ist immens." Dafür holte sich Billy Boy eine Agentur ins Haus, die für ungewöhnliche Ideen steht: Rocket & Wink. Zuständig für das Marketing im Unternehmen ist Billy Boy Brand Activation Manager Johannes Zerger.



