%%%Neugeschäft: Sassenbach möbelt für Vitakustik das Hörgeräte-Image auf%%%

Die Münchner Agentur Sassenbach Advertising bringt eine ungewöhnliche Produktkampagne für ihren neuen Kunden Vitakustik an den Start - und verpasst damit zugleich der gesamten Hörgeräte-Branche eine enttabuisierende Verjüngungskur: Unter der Headline 'Das Hörgerät für alle, die kein Hörgerät wollen.' setzen die Kreativen das innovative neue Modell Phonak Audéo™ Marvel mit außergewöhnlichen Protagonisten wie ein Lifestyleprodukt in Szene. "Es gibt ein enormes Potenzial an Kunden, die eigentlich ein Hörgerät benötigen, sich aber den Hörverlust nicht eingestehen wollen oder herkömmliche Hörgeräte ablehnen", sagt Peter Metz, Geschäftsführer Beratung bei Sassenbach Advertising.

Durch den Bruch mit der branchentypisch eher zurückhaltenden Tonalität wolle man zudem auch jüngere Zielgruppen ansprechen. "Je früher ein Hörverlust durch ein Hörgerät kompensiert werden kann, desto besser lässt sich eine schnelle Eingewöhnung an die Hörgeräte erreichen und die auditive Verarbeitung im Gehirn wird aufrechterhalten", erklärt Sabine Obermeier, Marketingleiterin bei Vitakustik.

Die Kampagne umfasst neben umfangreichen PoS-Materialien auch Onlinemaßnahmen wie Landingpages, Newsletter und Onlinebanner sowie Beilagen und Anzeigen.