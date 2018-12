%%%Aldi Süd launcht YouTube-Serie mit Influencern%%%



Dagi Bee und CrispyRob kochen für Aldi Süd (Foto: Aldi Süd)

Der Lebensmittel-Discounter Aldi Süd mit Zentrale in Mühlheim an der Ruhr geht mit einer eigenen YouTube-Serie an den Start: 'ALDIlicous – Die große Kochchallenge' heißt das inhouse entwickelte Format, in dem YouTuber in einem Kochwettbewerb gegeneinander antreten. Den Auftakt machen Dagi Bee und CrispyRob. Die Influencer bestimmen, was gekocht wird. Die Zutaten müssen aus dem Aldi Süd-Sortiment kommen. Die erste Challenge widmet sich dem Thema Weihnachten. Wer gewinnt, entscheidet die Community. Das Video mit den meisten Kommentaren geht als Sieger hervor.



"Wir haben bei der Auswahl der Influencer bewusst darauf geachtet, dass diese keine Kochprofis sind", erklärt Christian Göbel, Director Advertising bei Aldi Süd. "Denn mit der neuen Serie möchten wir zeigen, dass es jedem möglich ist – gerade zu Weihnachten – mit den Aldi Süd Produkten einfach, lecker und vielfältig zu kochen."



Die diesjährige Aldi Süd-Weihnachtskampagne wurde von Oliver Voss entwickelt. Als weitere Agentur zeichnet Ogilvy für den Discounter verantwortlich.