%%%Grosse Liebe und Rossmann lassen es glänzen%%%



Rossmann zeigt sich von seiner glanzvollen Seite (Foto: Rossmann)

Noch auf der Suche nach dem passenden Look für die Festtage? Die Hamburger Agentur Grosse Liebe und Rossmann starten eine crossmediale Kampagne zum Thema 'Meine Glanzzeit'. Im Fokus stehen das eigene Wohlbefinden und die dafür passenden Produkte. So sollen die Kunden animiert werden, sich mehr Zeit für sich selbst zu nehmen. Die dazu passenden Pflegeprodukte werden in den Rossmann-Filialen durch Schaufensterbeklebungen, Poster sowie Broschüren direkt am Point of Sale inszeniert. Online bietet die Landing-Page rossmann.de/glanzzeit Inspiration sowie Tipps und Tricks zu Pflege von Haut und Haar. Direct-Mailings und Postwurfsendungen runden das Maßnahmen-Paket ab.



"Es ist eine schöne strategische und kreative Aufgabe, die Rossmann-Filialen zum Erlebnisort zu machen und zugleich mit den Konsumenten in Dialog zu treten", sagt Ursula Schneider, Geschäftsführerin von Grosse Liebe.



Grosse Liebe und Rossmann arbeiten bereits seit den Anfängen der 2012 gegründeten Agentur auf Projektbasis zusammen. Auf der Kundenliste stehen daneben Namen wie auto motor sport, Deutscher Ring, Hapag-Lloyd Cruises, Hermes, Madsack Verlag, Postbank, ProSiebenSat.1Group, Seiko Optical und tesa.