%%%APG-Kampagnen des Jahres: Franzisca Tardy mag die 'Game Chaingers' von BETC%%%

Was waren die strategisch spannendsten Kampagnen des Jahres? Wer könnte das besser beurteilen als die Mitglieder der Account Planning Group Deutschland. new business hat die neun Vorstände nach ihren Favoriten gefragt.

'Game Chaingers': UNICEF France und BETC aktivieren Gamer zum Crypto-Mining für den guten Zweck

von Franzisca Tardy, Senior Digital Strategist bei Interone

"70 Prozent der Menschen, die sich für gute Zwecke einsetzen, sind über fünfzig, und neue Spender zu gewinnen, stellt für NGOs seit Jahren eine echte Herausforderung dar. Nicht zuletzt, weil sich jüngere Menschen neue Prozesse fürs Spenden wünschen. Einfach, unabhängig und so unverbindlich wie möglich.

Einer Umfrage von Moneymailme zufolge fühlen sich 62 Prozent der 18- bis 25-Jährigen über eine analoge Ansprache gestört, 72 Prozent hingegen wären bereit, auf digitalem Weg zu spenden. Höchste Zeit also, diesen Bedürfnissen entgegenzuwirken und neue Spenden-Quellen zu erschließen.

Genau das hat UNICEF France gemacht und ein Fundraising-Tool auf Blockchain-Basis entwickelt: „Game Chaingers“ nutzt die Leistung von Grafikkarten, um damit Kryptowährung zu minen, die dann direkt dem Konto der UNICEF gutgeschrieben wird. Und weil mehr Leistung in diesem Kontext mehr Erfolg bedeutet, hat sich das Kinderhilfswerk mit seiner Kampagne gezielt an Gamer gerichtet. Sozial engagiert, progressiv und stolz auf die POWER der Hardware waren Botschaften, die abgesendet wurden und sich in der gut vernetzten Community schnell verbreiteten.

Die umgerechnet etwa 65.000 Euro (im Kampagnenzeitraum) aus den zwei Monaten Laufzeit mögen weniger beeindruckend klingen als die 65 Millionen Euro, die UNICEF France sonst in einem Jahr generiert. Aber allein die Intelligenz des Ansatzes und der Mut, den in einer weltweiten Kampagne zu verpacken, gilt es zu würdigen. Aus strategischer Sicht: eins mit Stern."





