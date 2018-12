%%%Spirit Link, McCann Health und wdv gewinnen Bronze beim 'Spot des Monats' im Dezember%%%



Bronze-Regen für drei Spots im Dezember (Foto: Screenshots)

Die Healthcare-Agentur Spirit Link mit Sitz in Erlangen gehört zum Gewinner-Trio des 'Spot des Monats' im Dezember: Für den Kunden Siemens Healthineers Business Unit XP, Forchheim, erarbeitete die Agentur gemeinsam mit der Berliner Filmproduktion Von Fiessbach einen Trailer zum Launch des Mammographie-Gerätes 'Mammomat Revelation'. Jurorin Nicole Freude, Head of Healthcare bei Territory, Köln, kommentierte den Gewinner in der Kategorie B2B Digital: "Emotional und verständlich. Der Zuschauer wird in den Moment des Geschehens geholt."



Der zweite Bronze-Spot kommt von McCann Health in München. 'Meningitis bewegt' entstand für das ortsansässige Unternehmen GlaxoSmithKline und soll auf die Meningokokken B-Impfung für Kleinkinder aufmerksam machen. Die Kampagne läuft seit Oktober 2018 auf YouTube und Facebook.



'Alles Kopfsache – Clever ins Ziel!' erhält im Dezember die Bronze-Medaille in der Kategorie Tutorials & Storytelling. Die wdv Gesellschaft für Medien & Kommunikation, Bad Homburg, setzt die Arbeit für den in Berlin ansässigen AOK Bundesverband um, in der ein Lehrer Tipps für unterschiedliche Lern-Typen gibt.



Der Wettbewerb 'Spot des Monats' wurde 2018 vom 'new business' Schwester-Magazin 'Healthcare Marketing' ins Leben gerufen. Mehr Informationen zum Wettbewerb und die Gewinner-Spots im Dezember finden Sie unter healthcaremarketing-spotdesmonats.de.



