%%%APG-Kampagne des Jahres: Oskar Valdre freut sich über gut umgesetzte Consumer Insights bei Pedigree %%%

Was waren die strategisch spannendsten Kampagnen des Jahres? In new business präsentieren die Vorstände der Account Planning Group (APG) ihre Favoriten.

Pedigree SelfieStix: The Product is the Message



von Oskar Valdre, Strategy Director bei Grabarz & Partner

"Pedigree SelfieStix ist eine dieser Kampagnen, bei der ich mir gewünscht hätte, selber ein Teil des Projektes gewesen zu sein. Nicht nur, weil ich selber einen Hund habe, sondern vor allem wegen des einfachen und sehr wahren Consumer Insights. Denn jeder mit einem Hund, einem Smartphone und einem Instagram-Account kennt das: Wie schieße ich das perfekte Dog-Selfie? Denn meistens scheitert dieses Experiment am mangelnden Selfie-Interesse des Vierbeiners.

Colenso BBDO und Pedigree fanden einen neuen, emotionalen Weg, diese Aufgabe mithilfe von Pedigree Dentastix zu meistern – ein eigentlich eher funktionales Produkt für die Zahnpflege des Hundes. Mit einer innovativen Anwendungsidee konnten sie erreichen, dass Pedigree Dentastix ganz neuartig genutzt werden konnte. Denn der SelfieStix-Smartphone-Halter ließ die Hundebesitzer die Kunst der Dog-Selfies ganz einfach meistern, indem der Dentastix am Smartphone befestigt wurde und die Hunde so nur Augen für "das Selfie" hatten.

Mit einer dazugehörigen App mit Hunde-Gesichtserkennung konnten die stolzen Besitzer sogar Live-Filter auf das Hundegesicht setzen – ähnlich wie bei Snapchat oder Instagram. Und natürlich konnten sie auch mehr Dentastix direkt in der App bestellen.

Das Resultat: Eine Produktinnovation, die einen neuen Wert zu der strategischen Positionierung "Feed the good" addierte, und eine Kampagne, die den Umsatz um 24 Prozent steigen ließ. Ein starkes Beispiel, bei der Insight, Markenpositionierung, Produkt und Technologie perfekt aufeinander aufbauen, um etwas Neues und Relevantes zu kreieren. Und eine Aufforderung an uns alle, immer aus der Konsumentenperspektive zu denken und experimentierfreudiger zu werden."





