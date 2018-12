%%%APG-Kampagnen des Jahres: Dennis Hofmann freut sich über neue Väter bei Gillette%%%

Was waren die strategisch spannendsten Kampagnen des Jahres? In new business präsentieren die Vorstände der Account Planning Group (APG) ihre Favoriten.

Gillette: 'Handle with Care'

von Dennis Hofmann, Freelance Strategy Director

"'Wenn wir hier nicht gewinnen, dann treten wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt.' Das sagte mal Rolf Rüssmann, einst Fußballer, später Fußballmanager. Dieses Zitat scheint auch häufiger Credo zu sein, wenn es darum geht, Rasierer an den Mann zu bringen. Die Anzahl der Klingen, die Rasur bis zur Perfektion, alles für die Eitelkeit.

Wie erfrischend war es deshalb zu sehen, wie Gillette und Grey New York 2018 mit „Handle with Care“ einen anderen Weg gingen. Und wie schön vor allem zu sehen, dass Gillette verstanden hat. Nämlich, dass sich auch das Selbstbild der Männer verändert.

Der Shift von 'Me to Care', vom egozentrischen Eitelkeitsfokus zum Kümmern um den vormals starken Vater, trifft nicht nur das Herz, sondern vor allem den Nerv der Zeit. Einer Zeit, in der Männer nicht mehr nur stark sind und sein müssen. Ein Produkt wie den beworbenen TREO nachzuhalten – speziell dafür designt, um andere zu rasieren –, ist dabei nur konsequent. Und auch wenn man nicht davon ausgehen muss, dass hier Absatzrekorde gebrochen werden, macht Gillette einen starken Punkt.

Wer hätte bisher gedacht, dass ein Rasierer für mehr steht als die eigene glatte Haut?

Strategisch betrachtet ist das Ganze also nicht nur schön, sondern vor allem klug. Strategisch gedacht hat Gillette es geschafft, ihrer Marke und ihrem Produkt eine Rolle zu geben, die größer ist. Sollte daraus mehr erwachsen als ein One-Hit-Wonder, hat Gillette die Chance, eine Plattform zu etablieren, die noch lange tragen wird.